FLR: Fluor Corporation
44.57 USD 2.18 (5.14%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FLR 환율이 오늘 5.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 42.13이고 고가는 44.83이었습니다.
Fluor Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
42.13 44.83
년간 변동
29.20 60.10
- 이전 종가
- 42.39
- 시가
- 42.49
- Bid
- 44.57
- Ask
- 44.87
- 저가
- 42.13
- 고가
- 44.83
- 볼륨
- 18.649 K
- 일일 변동
- 5.14%
- 월 변동
- 10.38%
- 6개월 변동
- 25.23%
- 년간 변동율
- -5.91%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K