Валюты / FLR
FLR: Fluor Corporation
40.78 USD 0.69 (1.66%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FLR за сегодня изменился на -1.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.40, а максимальная — 41.81.
Следите за динамикой Fluor Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
40.40 41.81
Годовой диапазон
29.20 60.10
- Предыдущее закрытие
- 41.47
- Open
- 41.46
- Bid
- 40.78
- Ask
- 41.08
- Low
- 40.40
- High
- 41.81
- Объем
- 4.783 K
- Дневное изменение
- -1.66%
- Месячное изменение
- 0.99%
- 6-месячное изменение
- 14.58%
- Годовое изменение
- -13.91%
