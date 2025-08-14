Währungen / FLR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
FLR: Fluor Corporation
42.39 USD 2.05 (5.08%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FLR hat sich für heute um 5.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.50 bis zu einem Hoch von 42.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fluor Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FLR News
- Fluor verkauft NuScale-Aktien im Wert von 96 Millionen US-Dollar/n
- Fluor sells NuScale Power (SMR) shares worth $96 million
- Sterling Rallies 44% in 3 Months: Should You Buy the Stock Now?
- Is Tutor Perini on Track for a Revenue Boom or Just a Short Sprint?
- TPC vs. FLR: Which Construction Stock is the Better Buy Now?
- 1 Reason Now Is a Great Time to Buy Fluor (FLR) Stock
- Fluor: I'm Waiting For A Bigger Drop (NYSE:FLR)
- Is MasTec Stock a Strong Buy Despite Its Premium P/E Valuation?
- Fluor Boosts Backlog Growth With New CTRIC IV Contract Win
- Fluor wins position on $3.5 billion defense threat reduction contract
- A Sneaky-Smart Way to Own NuScale Stock, Plus Another Nuclear Stock Worth Owning
- Tutor Perini Stock Up 29% in Past Month: Still a Buy or Hold?
- Fluor wins three-year logistics contract from US Army in Germany
- BofA Securities maintains Neutral on NuScale Power stock amid TVA deal
- Why Is Aecom (ACM) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Why Did Fluor Stock Nosedive in August?
- Can Higher-Margin Civil Projects Keep Lifting Tutor Perini's EPS?
- Baird Equity Opportunity Fund Q2 2025 Commentary
- Why Did Fluor Stock Nosedive in August?
- Fluor Stock At Risk Due To Earnings Miss/Lowered Outlook (NYSE:FLR)
- Should You Buy Sterling Stock After Its Solid Q2 Earnings Beat?
- EXI: Industrials Dashboard For August
- Greenlight Capital Announces Q2 2025 Trades: New Positions in FLR and VSCO, Exit From VTRS - Amgen (NASDAQ:AMGN)
- Best 4 Crypto Under $1 Ready to Repeat Ripple (XRP) & Cardano (ADA) 2017 Breakout
Tagesspanne
40.50 42.83
Jahresspanne
29.20 60.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.34
- Eröffnung
- 40.80
- Bid
- 42.39
- Ask
- 42.69
- Tief
- 40.50
- Hoch
- 42.83
- Volumen
- 9.634 K
- Tagesänderung
- 5.08%
- Monatsänderung
- 4.98%
- 6-Monatsänderung
- 19.11%
- Jahresänderung
- -10.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K