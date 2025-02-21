Dövizler / FIP
FIP: FTAI Infrastructure Inc
4.67 USD 0.22 (4.50%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FIP fiyatı bugün -4.50% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.61 ve Yüksek fiyatı olarak 4.94 aralığında işlem gördü.
FTAI Infrastructure Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FIP haberleri
- JMP Securities, FTAI Infrastructure hissesi için Piyasa Performansı Üstü notunu yineledi
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on FTAI Infrastructure stock
- FTAI Infrastructure at Midwest Ideas Conference: Strategic Growth Plans
- Top 3 Industrials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Casella Waste Systems (NASDAQ:CWST), FTAI Infrastructure (NASDAQ:FIP)
- $1B Railroad Acquisition You Have Never Heard Of: FTAI Infrastructure's Earning (FIP)
- FTAI Infrastructure Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FIP)
- FTAI Infrastructure Inc. (FIP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FTAI Infrastructure Q2 2025 slides: $1.05B rail acquisition amid 34% EBITDA growth
- FTAI Infra LLC earnings missed by $0.36, revenue fell short of estimates
- FTAI Infrastructure to acquire Wheeling & Lake Erie Railway for $1.05b
- Long Ridge Energy LLC Announces Timing of First Quarter 2025 Earnings Conference Call
- BTIG raises FTAI Infrastructure stock price target on EBITDA growth
- Tourlite Capital Q1 2025 Investor Letter
- FTAI Infrastructure shareholders vote on key matters
- FTAI prices $300M in private bond offering
- James Hardie Industries, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CEVA (NASDAQ:CEVA), New Oriental Education (NYSE:EDU)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
- FTAI Infrastructure Inc. (FIP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Tourlite Capital Q4 2024 Investor Letter
Günlük aralık
4.61 4.94
Yıllık aralık
3.10 9.97
- Önceki kapanış
- 4.89
- Açılış
- 4.89
- Satış
- 4.67
- Alış
- 4.97
- Düşük
- 4.61
- Yüksek
- 4.94
- Hacim
- 2.767 K
- Günlük değişim
- -4.50%
- Aylık değişim
- -1.06%
- 6 aylık değişim
- 4.94%
- Yıllık değişim
- -49.51%
21 Eylül, Pazar