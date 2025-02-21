Währungen / FIP
FIP: FTAI Infrastructure Inc
4.79 USD 0.10 (2.04%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FIP hat sich für heute um -2.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.77 bis zu einem Hoch von 4.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die FTAI Infrastructure Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FIP News
Tagesspanne
4.77 4.94
Jahresspanne
3.10 9.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.89
- Eröffnung
- 4.89
- Bid
- 4.79
- Ask
- 5.09
- Tief
- 4.77
- Hoch
- 4.94
- Volumen
- 585
- Tagesänderung
- -2.04%
- Monatsänderung
- 1.48%
- 6-Monatsänderung
- 7.64%
- Jahresänderung
- -48.22%
