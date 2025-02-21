クォートセクション
通貨 / FIP
株に戻る

FIP: FTAI Infrastructure Inc

4.89 USD 0.11 (2.30%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FIPの今日の為替レートは、2.30%変化しました。日中、通貨は1あたり4.75の安値と5.20の高値で取引されました。

FTAI Infrastructure Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FIP News

1日のレンジ
4.75 5.20
1年のレンジ
3.10 9.97
以前の終値
4.78
始値
4.88
買値
4.89
買値
5.19
安値
4.75
高値
5.20
出来高
5.726 K
1日の変化
2.30%
1ヶ月の変化
3.60%
6ヶ月の変化
9.89%
1年の変化
-47.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K