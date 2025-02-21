通貨 / FIP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FIP: FTAI Infrastructure Inc
4.89 USD 0.11 (2.30%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FIPの今日の為替レートは、2.30%変化しました。日中、通貨は1あたり4.75の安値と5.20の高値で取引されました。
FTAI Infrastructure Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FIP News
- JMP証券、FTAI Infrastructureの株式に「市場アウトパフォーム」評価を維持
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on FTAI Infrastructure stock
- FTAI Infrastructure at Midwest Ideas Conference: Strategic Growth Plans
- Top 3 Industrials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Casella Waste Systems (NASDAQ:CWST), FTAI Infrastructure (NASDAQ:FIP)
- $1B Railroad Acquisition You Have Never Heard Of: FTAI Infrastructure's Earning (FIP)
- FTAI Infrastructure Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FIP)
- FTAI Infrastructure Inc. (FIP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FTAI Infrastructure Q2 2025 slides: $1.05B rail acquisition amid 34% EBITDA growth
- FTAI Infra LLC earnings missed by $0.36, revenue fell short of estimates
- FTAI Infrastructure to acquire Wheeling & Lake Erie Railway for $1.05b
- Long Ridge Energy LLC Announces Timing of First Quarter 2025 Earnings Conference Call
- BTIG raises FTAI Infrastructure stock price target on EBITDA growth
- Tourlite Capital Q1 2025 Investor Letter
- FTAI Infrastructure shareholders vote on key matters
- FTAI prices $300M in private bond offering
- James Hardie Industries, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CEVA (NASDAQ:CEVA), New Oriental Education (NYSE:EDU)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
- FTAI Infrastructure Inc. (FIP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Tourlite Capital Q4 2024 Investor Letter
1日のレンジ
4.75 5.20
1年のレンジ
3.10 9.97
- 以前の終値
- 4.78
- 始値
- 4.88
- 買値
- 4.89
- 買値
- 5.19
- 安値
- 4.75
- 高値
- 5.20
- 出来高
- 5.726 K
- 1日の変化
- 2.30%
- 1ヶ月の変化
- 3.60%
- 6ヶ月の変化
- 9.89%
- 1年の変化
- -47.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K