FIP: FTAI Infrastructure Inc
4.89 USD 0.11 (2.30%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FIP para hoje mudou para 2.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.77 e o mais alto foi 5.20.
Veja a dinâmica do par de moedas FTAI Infrastructure Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FIP Notícias
- JMP Securities mantém classificação de Superar o Mercado para ações da FTAI Infrastructure
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on FTAI Infrastructure stock
- FTAI Infrastructure at Midwest Ideas Conference: Strategic Growth Plans
- Top 3 Industrials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Casella Waste Systems (NASDAQ:CWST), FTAI Infrastructure (NASDAQ:FIP)
- $1B Railroad Acquisition You Have Never Heard Of: FTAI Infrastructure's Earning (FIP)
- FTAI Infrastructure Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FIP)
- FTAI Infrastructure Inc. (FIP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FTAI Infrastructure Q2 2025 slides: $1.05B rail acquisition amid 34% EBITDA growth
- FTAI Infra LLC earnings missed by $0.36, revenue fell short of estimates
- FTAI Infrastructure to acquire Wheeling & Lake Erie Railway for $1.05b
- Long Ridge Energy LLC Announces Timing of First Quarter 2025 Earnings Conference Call
- BTIG raises FTAI Infrastructure stock price target on EBITDA growth
- Tourlite Capital Q1 2025 Investor Letter
- FTAI Infrastructure shareholders vote on key matters
- FTAI prices $300M in private bond offering
- James Hardie Industries, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CEVA (NASDAQ:CEVA), New Oriental Education (NYSE:EDU)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
- FTAI Infrastructure Inc. (FIP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Tourlite Capital Q4 2024 Investor Letter
Faixa diária
4.77 5.20
Faixa anual
3.10 9.97
- Fechamento anterior
- 4.78
- Open
- 4.88
- Bid
- 4.89
- Ask
- 5.19
- Low
- 4.77
- High
- 5.20
- Volume
- 3.225 K
- Mudança diária
- 2.30%
- Mudança mensal
- 3.60%
- Mudança de 6 meses
- 9.89%
- Mudança anual
- -47.14%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh