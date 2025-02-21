货币 / FIP
FIP: FTAI Infrastructure Inc
4.81 USD 0.06 (1.23%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FIP汇率已更改-1.23%。当日，交易品种以低点4.78和高点4.97进行交易。
关注FTAI Infrastructure Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FIP新闻
- JMP Securities重申FTAI Infrastructure股票市场表现优于大盘评级
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on FTAI Infrastructure stock
- FTAI Infrastructure at Midwest Ideas Conference: Strategic Growth Plans
- Top 3 Industrials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Casella Waste Systems (NASDAQ:CWST), FTAI Infrastructure (NASDAQ:FIP)
- $1B Railroad Acquisition You Have Never Heard Of: FTAI Infrastructure's Earning (FIP)
- FTAI Infrastructure Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FIP)
- FTAI Infrastructure Inc. (FIP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FTAI Infrastructure Q2 2025 slides: $1.05B rail acquisition amid 34% EBITDA growth
- FTAI Infra LLC earnings missed by $0.36, revenue fell short of estimates
- FTAI Infrastructure to acquire Wheeling & Lake Erie Railway for $1.05b
- Long Ridge Energy LLC Announces Timing of First Quarter 2025 Earnings Conference Call
- BTIG raises FTAI Infrastructure stock price target on EBITDA growth
- Tourlite Capital Q1 2025 Investor Letter
- FTAI Infrastructure shareholders vote on key matters
- FTAI prices $300M in private bond offering
- James Hardie Industries, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CEVA (NASDAQ:CEVA), New Oriental Education (NYSE:EDU)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
- FTAI Infrastructure Inc. (FIP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Tourlite Capital Q4 2024 Investor Letter
日范围
4.78 4.97
年范围
3.10 9.97
- 前一天收盘价
- 4.87
- 开盘价
- 4.91
- 卖价
- 4.81
- 买价
- 5.11
- 最低价
- 4.78
- 最高价
- 4.97
- 交易量
- 1.293 K
- 日变化
- -1.23%
- 月变化
- 1.91%
- 6个月变化
- 8.09%
- 年变化
- -48.00%
