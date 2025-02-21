Валюты / FIP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FIP: FTAI Infrastructure Inc
4.87 USD 0.07 (1.46%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FIP за сегодня изменился на 1.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.74, а максимальная — 4.93.
Следите за динамикой FTAI Infrastructure Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FIP
- JMP Securities подтверждает рейтинг "Превосходит рынок" для акций FTAI Infrastructure
- JMP Securities reiterates Market Outperform rating on FTAI Infrastructure stock
- FTAI Infrastructure at Midwest Ideas Conference: Strategic Growth Plans
- Top 3 Industrials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Casella Waste Systems (NASDAQ:CWST), FTAI Infrastructure (NASDAQ:FIP)
- $1B Railroad Acquisition You Have Never Heard Of: FTAI Infrastructure's Earning (FIP)
- FTAI Infrastructure Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:FIP)
- FTAI Infrastructure Inc. (FIP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FTAI Infrastructure Q2 2025 slides: $1.05B rail acquisition amid 34% EBITDA growth
- FTAI Infra LLC earnings missed by $0.36, revenue fell short of estimates
- FTAI Infrastructure to acquire Wheeling & Lake Erie Railway for $1.05b
- Long Ridge Energy LLC Announces Timing of First Quarter 2025 Earnings Conference Call
- BTIG raises FTAI Infrastructure stock price target on EBITDA growth
- Tourlite Capital Q1 2025 Investor Letter
- FTAI Infrastructure shareholders vote on key matters
- FTAI prices $300M in private bond offering
- James Hardie Industries, MINISO Group And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - CEVA (NASDAQ:CEVA), New Oriental Education (NYSE:EDU)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
- FTAI Infrastructure Inc. (FIP) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Tourlite Capital Q4 2024 Investor Letter
Дневной диапазон
4.74 4.93
Годовой диапазон
3.10 9.97
- Предыдущее закрытие
- 4.80
- Open
- 4.84
- Bid
- 4.87
- Ask
- 5.17
- Low
- 4.74
- High
- 4.93
- Объем
- 3.065 K
- Дневное изменение
- 1.46%
- Месячное изменение
- 3.18%
- 6-месячное изменение
- 9.44%
- Годовое изменение
- -47.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.