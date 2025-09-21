FiyatlarBölümler
FBYDW: Falcon's Beyond Global Inc - Warrants

1.3100 USD 0.0700 (5.07%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FBYDW fiyatı bugün -5.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.3100 ve Yüksek fiyatı olarak 1.4126 aralığında işlem gördü.

Falcon's Beyond Global Inc - Warrants hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
1.3100 1.4126
Yıllık aralık
0.2600 1.9700
Önceki kapanış
1.3800
Açılış
1.4126
Satış
1.3100
Alış
1.3130
Düşük
1.3100
Yüksek
1.4126
Hacim
3
Günlük değişim
-5.07%
Aylık değişim
111.29%
6 aylık değişim
51.32%
Yıllık değişim
28.43%
21 Eylül, Pazar