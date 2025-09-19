Währungen / FBYDW
FBYDW: Falcon's Beyond Global Inc - Warrants
1.4095 USD 0.0295 (2.14%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FBYDW hat sich für heute um 2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.4095 bis zu einem Hoch von 1.4126 gehandelt.
Verfolgen Sie die Falcon's Beyond Global Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.4095 1.4126
Jahresspanne
0.2600 1.9700
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.3800
- Eröffnung
- 1.4126
- Bid
- 1.4095
- Ask
- 1.4125
- Tief
- 1.4095
- Hoch
- 1.4126
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 2.14%
- Monatsänderung
- 127.34%
- 6-Monatsänderung
- 62.82%
- Jahresänderung
- 38.19%
