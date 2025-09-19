KurseKategorien
FBYDW: Falcon's Beyond Global Inc - Warrants

1.4095 USD 0.0295 (2.14%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FBYDW hat sich für heute um 2.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.4095 bis zu einem Hoch von 1.4126 gehandelt.

Verfolgen Sie die Falcon's Beyond Global Inc - Warrants-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
1.4095 1.4126
Jahresspanne
0.2600 1.9700
Vorheriger Schlusskurs
1.3800
Eröffnung
1.4126
Bid
1.4095
Ask
1.4125
Tief
1.4095
Hoch
1.4126
Volumen
2
Tagesänderung
2.14%
Monatsänderung
127.34%
6-Monatsänderung
62.82%
Jahresänderung
38.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K