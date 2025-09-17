КотировкиРазделы
FBYDW
FBYDW: Falcon's Beyond Global Inc - Warrants

0.8101 USD 0.0131 (1.64%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FBYDW за сегодня изменился на 1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.8100, а максимальная — 0.8101.

Следите за динамикой Falcon's Beyond Global Inc - Warrants. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
0.8100 0.8101
Годовой диапазон
0.2600 1.9700
Предыдущее закрытие
0.7970
Open
0.8100
Bid
0.8101
Ask
0.8131
Low
0.8100
High
0.8101
Объем
8
Дневное изменение
1.64%
Месячное изменение
30.66%
6-месячное изменение
-6.42%
Годовое изменение
-20.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.