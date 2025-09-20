CotationsSections
Devises / FBYDW
FBYDW: Falcon's Beyond Global Inc - Warrants

1.3100 USD 0.0700 (5.07%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FBYDW a changé de -5.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.3100 et à un maximum de 1.4126.

Suivez la dynamique Falcon's Beyond Global Inc - Warrants. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
1.3100 1.4126
Range Annuel
0.2600 1.9700
Clôture Précédente
1.3800
Ouverture
1.4126
Bid
1.3100
Ask
1.3130
Plus Bas
1.3100
Plus Haut
1.4126
Volume
3
Changement quotidien
-5.07%
Changement Mensuel
111.29%
Changement à 6 Mois
51.32%
Changement Annuel
28.43%
20 septembre, samedi