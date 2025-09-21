Valute / FBYDW
FBYDW: Falcon's Beyond Global Inc - Warrants
1.3100 USD 0.0700 (5.07%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FBYDW ha avuto una variazione del -5.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.3100 e ad un massimo di 1.4126.
Segui le dinamiche di Falcon's Beyond Global Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.3100 1.4126
Intervallo Annuale
0.2600 1.9700
- Chiusura Precedente
- 1.3800
- Apertura
- 1.4126
- Bid
- 1.3100
- Ask
- 1.3130
- Minimo
- 1.3100
- Massimo
- 1.4126
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- -5.07%
- Variazione Mensile
- 111.29%
- Variazione Semestrale
- 51.32%
- Variazione Annuale
- 28.43%
21 settembre, domenica