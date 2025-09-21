QuotazioniSezioni
FBYDW: Falcon's Beyond Global Inc - Warrants

1.3100 USD 0.0700 (5.07%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FBYDW ha avuto una variazione del -5.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.3100 e ad un massimo di 1.4126.

Segui le dinamiche di Falcon's Beyond Global Inc - Warrants. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.3100 1.4126
Intervallo Annuale
0.2600 1.9700
Chiusura Precedente
1.3800
Apertura
1.4126
Bid
1.3100
Ask
1.3130
Minimo
1.3100
Massimo
1.4126
Volume
3
Variazione giornaliera
-5.07%
Variazione Mensile
111.29%
Variazione Semestrale
51.32%
Variazione Annuale
28.43%
21 settembre, domenica