通貨 / FBYDW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
FBYDW: Falcon's Beyond Global Inc - Warrants
1.3800 USD 0.1200 (8.00%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FBYDWの今日の為替レートは、-8.00%変化しました。日中、通貨は1あたり1.3000の安値と1.8650の高値で取引されました。
Falcon's Beyond Global Inc - Warrantsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.3000 1.8650
1年のレンジ
0.2600 1.9700
- 以前の終値
- 1.5000
- 始値
- 1.8500
- 買値
- 1.3800
- 買値
- 1.3830
- 安値
- 1.3000
- 高値
- 1.8650
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- -8.00%
- 1ヶ月の変化
- 122.58%
- 6ヶ月の変化
- 59.41%
- 1年の変化
- 35.29%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K