Dövizler / FATE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FATE: Fate Therapeutics Inc
0.96 USD 0.04 (4.00%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FATE fiyatı bugün -4.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.94 ve Yüksek fiyatı olarak 1.01 aralığında işlem gördü.
Fate Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FATE haberleri
- Fate Therapeutics at Cantor Global Healthcare Conference: CAR T Cell Advances
- Leerink Partners lowers Fate Therapeutics stock price target to $7 on iPSC CAR’iT pivot
- Fate Therapeutics: Recent Update Met With Selling, But Positives Exist
- Wells Fargo lowers Fate Therapeutics stock price target to $2.50 on cost cuts
- Fate Therapeutics earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Fate Therapeutics (FATE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Enanta Pharmaceuticals (ENTA) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Health Catalyst (HCAT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- H.C. Wainwright maintains Neutral rating on Fate Therapeutics stock at $5
- Needham maintains hold on Fate Therapeutics stock despite lupus data
- Fate Therapeutics price target lowered to $2.20 by BofA on SLE data
- Fate’s FT819 shows promising results in lupus patients
- Guggenheim maintains buy rating on Neurocrine Bio stock amid growth prospects
- RBC Capital maintains outperform rating for Neurocrine Bio stock
- Fate Therapeutics soars 84% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- Fate Therapeutics to present lupus treatment data at EULAR 2025
- Allogene: Assessing The Pipeline, Competitive Landscape, And Opportunities (NASDAQ:ALLO)
Günlük aralık
0.94 1.01
Yıllık aralık
0.66 3.48
- Önceki kapanış
- 1.00
- Açılış
- 1.01
- Satış
- 0.96
- Alış
- 1.26
- Düşük
- 0.94
- Yüksek
- 1.01
- Hacim
- 1.444 K
- Günlük değişim
- -4.00%
- Aylık değişim
- -7.69%
- 6 aylık değişim
- 21.52%
- Yıllık değişim
- -72.33%
21 Eylül, Pazar