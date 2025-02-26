货币 / FATE
FATE: Fate Therapeutics Inc
0.95 USD 0.01 (1.04%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FATE汇率已更改-1.04%。当日，交易品种以低点0.94和高点1.00进行交易。
关注Fate Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FATE新闻
- Fate Therapeutics at Cantor Global Healthcare Conference: CAR T Cell Advances
- Leerink Partners lowers Fate Therapeutics stock price target to $7 on iPSC CAR’iT pivot
- Fate Therapeutics: Recent Update Met With Selling, But Positives Exist
- Wells Fargo lowers Fate Therapeutics stock price target to $2.50 on cost cuts
- Fate Therapeutics earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Fate Therapeutics (FATE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Enanta Pharmaceuticals (ENTA) Reports Q3 Loss, Tops Revenue Estimates
- Health Catalyst (HCAT) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Viridian Therapeutics, Inc. (VRDN) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- H.C. Wainwright maintains Neutral rating on Fate Therapeutics stock at $5
- Needham maintains hold on Fate Therapeutics stock despite lupus data
- Fate Therapeutics price target lowered to $2.20 by BofA on SLE data
- Fate’s FT819 shows promising results in lupus patients
- Guggenheim maintains buy rating on Neurocrine Bio stock amid growth prospects
- RBC Capital maintains outperform rating for Neurocrine Bio stock
- Fate Therapeutics soars 84% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- Fate Therapeutics to present lupus treatment data at EULAR 2025
- Allogene: Assessing The Pipeline, Competitive Landscape, And Opportunities (NASDAQ:ALLO)
日范围
0.94 1.00
年范围
0.66 3.48
- 前一天收盘价
- 0.96
- 开盘价
- 0.96
- 卖价
- 0.95
- 买价
- 1.25
- 最低价
- 0.94
- 最高价
- 1.00
- 交易量
- 1.022 K
- 日变化
- -1.04%
- 月变化
- -8.65%
- 6个月变化
- 20.25%
- 年变化
- -72.62%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值