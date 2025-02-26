Валюты / FATE
FATE: Fate Therapeutics Inc
0.95 USD 0.01 (1.04%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FATE за сегодня изменился на -1.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.94, а максимальная — 1.00.
Следите за динамикой Fate Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
0.94 1.00
Годовой диапазон
0.66 3.48
- Предыдущее закрытие
- 0.96
- Open
- 0.96
- Bid
- 0.95
- Ask
- 1.25
- Low
- 0.94
- High
- 1.00
- Объем
- 1.022 K
- Дневное изменение
- -1.04%
- Месячное изменение
- -8.65%
- 6-месячное изменение
- 20.25%
- Годовое изменение
- -72.62%
