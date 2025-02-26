Währungen / FATE
FATE: Fate Therapeutics Inc
0.97 USD 0.03 (3.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FATE hat sich für heute um -3.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.97 bis zu einem Hoch von 1.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Fate Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.97 1.01
Jahresspanne
0.66 3.48
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.00
- Eröffnung
- 1.01
- Bid
- 0.97
- Ask
- 1.27
- Tief
- 0.97
- Hoch
- 1.01
- Volumen
- 376
- Tagesänderung
- -3.00%
- Monatsänderung
- -6.73%
- 6-Monatsänderung
- 22.78%
- Jahresänderung
- -72.05%
