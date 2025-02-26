통화 / FATE
FATE: Fate Therapeutics Inc
0.96 USD 0.04 (4.00%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FATE 환율이 오늘 -4.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.94이고 고가는 1.01이었습니다.
Fate Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FATE News
- Fate Therapeutics at Cantor Global Healthcare Conference: CAR T Cell Advances
- Leerink Partners lowers Fate Therapeutics stock price target to $7 on iPSC CAR’iT pivot
- Fate Therapeutics: Recent Update Met With Selling, But Positives Exist
- Wells Fargo lowers Fate Therapeutics stock price target to $2.50 on cost cuts
- Fate Therapeutics earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- Fate Therapeutics (FATE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- H.C. Wainwright maintains Neutral rating on Fate Therapeutics stock at $5
- Needham maintains hold on Fate Therapeutics stock despite lupus data
- Fate Therapeutics price target lowered to $2.20 by BofA on SLE data
- Fate Therapeutics soars 84% following InvestingPro’s April Fair Value alert
- Fate Therapeutics to present lupus treatment data at EULAR 2025
일일 변동 비율
0.94 1.01
년간 변동
0.66 3.48
- 이전 종가
- 1.00
- 시가
- 1.01
- Bid
- 0.96
- Ask
- 1.26
- 저가
- 0.94
- 고가
- 1.01
- 볼륨
- 1.444 K
- 일일 변동
- -4.00%
- 월 변동
- -7.69%
- 6개월 변동
- 21.52%
- 년간 변동율
- -72.33%
20 9월, 토요일