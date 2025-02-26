Valute / FATE
FATE: Fate Therapeutics Inc
0.96 USD 0.04 (4.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FATE ha avuto una variazione del -4.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.94 e ad un massimo di 1.01.
Segui le dinamiche di Fate Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.94 1.01
Intervallo Annuale
0.66 3.48
- Chiusura Precedente
- 1.00
- Apertura
- 1.01
- Bid
- 0.96
- Ask
- 1.26
- Minimo
- 0.94
- Massimo
- 1.01
- Volume
- 1.444 K
- Variazione giornaliera
- -4.00%
- Variazione Mensile
- -7.69%
- Variazione Semestrale
- 21.52%
- Variazione Annuale
- -72.33%
21 settembre, domenica