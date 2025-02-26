QuotazioniSezioni
FATE
FATE: Fate Therapeutics Inc

0.96 USD 0.04 (4.00%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FATE ha avuto una variazione del -4.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.94 e ad un massimo di 1.01.

Segui le dinamiche di Fate Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.94 1.01
Intervallo Annuale
0.66 3.48
Chiusura Precedente
1.00
Apertura
1.01
Bid
0.96
Ask
1.26
Minimo
0.94
Massimo
1.01
Volume
1.444 K
Variazione giornaliera
-4.00%
Variazione Mensile
-7.69%
Variazione Semestrale
21.52%
Variazione Annuale
-72.33%
