Dövizler / EXEEL
EXEEL
106.0000 USD 1.1694 (1.09%)
Sektör: Diğer semboller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EXEEL fiyatı bugün -1.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 105.9900 ve Yüksek fiyatı olarak 106.0000 aralığında işlem gördü.
hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
105.9900 106.0000
Yıllık aralık
66.1800 114.0600
- Önceki kapanış
- 107.1694
- Açılış
- 105.9900
- Satış
- 106.0000
- Alış
- 106.0030
- Düşük
- 105.9900
- Yüksek
- 106.0000
- Hacim
- 4
- Günlük değişim
- -1.09%
- Aylık değişim
- 26.96%
- 6 aylık değişim
- 6.27%
- Yıllık değişim
- 56.11%
21 Eylül, Pazar