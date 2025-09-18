Divisas / EXEEL
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EXEEL
106.0000 USD 1.1694 (1.09%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EXEEL de hoy ha cambiado un -1.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 105.9900, mientras que el máximo ha alcanzado 106.0000.
Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
105.9900 106.0000
Rango anual
66.1800 114.0600
- Cierres anteriores
- 107.1694
- Open
- 105.9900
- Bid
- 106.0000
- Ask
- 106.0030
- Low
- 105.9900
- High
- 106.0000
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- -1.09%
- Cambio mensual
- 26.96%
- Cambio a 6 meses
- 6.27%
- Cambio anual
- 56.11%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B