CotizacionesSecciones
Divisas / EXEEL
Volver a Acciones

EXEEL

106.0000 USD 1.1694 (1.09%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EXEEL de hoy ha cambiado un -1.09%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 105.9900, mientras que el máximo ha alcanzado 106.0000.

Siga la dinámica de la pareja de divisas . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Rango diario
105.9900 106.0000
Rango anual
66.1800 114.0600
Cierres anteriores
107.1694
Open
105.9900
Bid
106.0000
Ask
106.0030
Low
105.9900
High
106.0000
Volumen
4
Cambio diario
-1.09%
Cambio mensual
26.96%
Cambio a 6 meses
6.27%
Cambio anual
56.11%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B