CotationsSections
Devises / EXEEL
Retour à Actions

EXEEL

106.0000 USD 1.1694 (1.09%)
Secteur: Autres Symboles Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EXEEL a changé de -1.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 105.9900 et à un maximum de 106.0000.

Suivez la dynamique . Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
105.9900 106.0000
Range Annuel
66.1800 114.0600
Clôture Précédente
107.1694
Ouverture
105.9900
Bid
106.0000
Ask
106.0030
Plus Bas
105.9900
Plus Haut
106.0000
Volume
4
Changement quotidien
-1.09%
Changement Mensuel
26.96%
Changement à 6 Mois
6.27%
Changement Annuel
56.11%
20 septembre, samedi