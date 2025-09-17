Валюты / EXEEL
EXEEL
106.0000 USD 1.1694 (1.09%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EXEEL за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 105.9900, а максимальная — 106.0000.
Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
105.9900 106.0000
Годовой диапазон
66.1800 114.0600
- Предыдущее закрытие
- 107.1694
- Open
- 105.9900
- Bid
- 106.0000
- Ask
- 106.0030
- Low
- 105.9900
- High
- 106.0000
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- -1.09%
- Месячное изменение
- 26.96%
- 6-месячное изменение
- 6.27%
- Годовое изменение
- 56.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.