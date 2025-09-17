КотировкиРазделы
Валюты / EXEEL
Назад в Рынок акций США

EXEEL

106.0000 USD 1.1694 (1.09%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EXEEL за сегодня изменился на -1.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 105.9900, а максимальная — 106.0000.

Следите за динамикой . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
105.9900 106.0000
Годовой диапазон
66.1800 114.0600
Предыдущее закрытие
107.1694
Open
105.9900
Bid
106.0000
Ask
106.0030
Low
105.9900
High
106.0000
Объем
4
Дневное изменение
-1.09%
Месячное изменение
26.96%
6-месячное изменение
6.27%
Годовое изменение
56.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.