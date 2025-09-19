クォートセクション
通貨 / EXEEL
株に戻る

EXEEL

106.0000 USD 1.1694 (1.09%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EXEELの今日の為替レートは、-1.09%変化しました。日中、通貨は1あたり105.9900の安値と106.0000の高値で取引されました。

ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
1日のレンジ
105.9900 106.0000
1年のレンジ
66.1800 114.0600
以前の終値
107.1694
始値
105.9900
買値
106.0000
買値
106.0030
安値
105.9900
高値
106.0000
出来高
4
1日の変化
-1.09%
1ヶ月の変化
26.96%
6ヶ月の変化
6.27%
1年の変化
56.11%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K