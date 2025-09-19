KurseKategorien
106.0000 USD 1.1694 (1.09%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EXEEL hat sich für heute um -1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 105.9900 bis zu einem Hoch von 106.0000 gehandelt.

Tagesspanne
105.9900 106.0000
Jahresspanne
66.1800 114.0600
Vorheriger Schlusskurs
107.1694
Eröffnung
105.9900
Bid
106.0000
Ask
106.0030
Tief
105.9900
Hoch
106.0000
Volumen
4
Tagesänderung
-1.09%
Monatsänderung
26.96%
6-Monatsänderung
6.27%
Jahresänderung
56.11%
