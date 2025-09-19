Währungen / EXEEL
EXEEL
106.0000 USD 1.1694 (1.09%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EXEEL hat sich für heute um -1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 105.9900 bis zu einem Hoch von 106.0000 gehandelt.
Verfolgen Sie die -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
105.9900 106.0000
Jahresspanne
66.1800 114.0600
- Vorheriger Schlusskurs
- 107.1694
- Eröffnung
- 105.9900
- Bid
- 106.0000
- Ask
- 106.0030
- Tief
- 105.9900
- Hoch
- 106.0000
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- -1.09%
- Monatsänderung
- 26.96%
- 6-Monatsänderung
- 6.27%
- Jahresänderung
- 56.11%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K