FiyatlarBölümler
Dövizler / EVTL
Geri dön - Hisse senetleri

EVTL: Vertical Aerospace Ltd

5.73 USD 0.55 (10.62%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EVTL fiyatı bugün 10.62% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.31 ve Yüksek fiyatı olarak 5.75 aralığında işlem gördü.

Vertical Aerospace Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EVTL haberleri

Günlük aralık
5.31 5.75
Yıllık aralık
2.76 15.99
Önceki kapanış
5.18
Açılış
5.35
Satış
5.73
Alış
6.03
Düşük
5.31
Yüksek
5.75
Hacim
3.233 K
Günlük değişim
10.62%
Aylık değişim
17.90%
6 aylık değişim
68.04%
Yıllık değişim
-17.20%
21 Eylül, Pazar