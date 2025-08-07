Währungen / EVTL
EVTL: Vertical Aerospace Ltd
5.70 USD 0.52 (10.04%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVTL hat sich für heute um 10.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.31 bis zu einem Hoch von 5.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vertical Aerospace Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.31 5.70
Jahresspanne
2.76 15.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.18
- Eröffnung
- 5.35
- Bid
- 5.70
- Ask
- 6.00
- Tief
- 5.31
- Hoch
- 5.70
- Volumen
- 841
- Tagesänderung
- 10.04%
- Monatsänderung
- 17.28%
- 6-Monatsänderung
- 67.16%
- Jahresänderung
- -17.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K