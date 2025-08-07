KurseKategorien
Währungen / EVTL
Zurück zum Aktien

EVTL: Vertical Aerospace Ltd

5.70 USD 0.52 (10.04%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EVTL hat sich für heute um 10.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.31 bis zu einem Hoch von 5.70 gehandelt.

Verfolgen Sie die Vertical Aerospace Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EVTL News

Tagesspanne
5.31 5.70
Jahresspanne
2.76 15.99
Vorheriger Schlusskurs
5.18
Eröffnung
5.35
Bid
5.70
Ask
6.00
Tief
5.31
Hoch
5.70
Volumen
841
Tagesänderung
10.04%
Monatsänderung
17.28%
6-Monatsänderung
67.16%
Jahresänderung
-17.63%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K