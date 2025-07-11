КотировкиРазделы
EVTL: Vertical Aerospace Ltd

4.86 USD 0.49 (9.16%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EVTL за сегодня изменился на -9.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.52, а максимальная — 5.37.

Следите за динамикой Vertical Aerospace Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости EVTL

Дневной диапазон
4.52 5.37
Годовой диапазон
2.76 15.99
Предыдущее закрытие
5.35
Open
5.33
Bid
4.86
Ask
5.16
Low
4.52
High
5.37
Объем
4.475 K
Дневное изменение
-9.16%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
42.52%
Годовое изменение
-29.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.