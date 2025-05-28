FiyatlarBölümler
EVLVW
EVLVW: Evolv Technologies Holdings Inc - Warrant

0.8127 USD 0.0027 (0.33%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EVLVW fiyatı bugün 0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.7524 ve Yüksek fiyatı olarak 0.8200 aralığında işlem gördü.

Evolv Technologies Holdings Inc - Warrant hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.7524 0.8200
Yıllık aralık
0.1201 1.0800
Önceki kapanış
0.8100
Açılış
0.7817
Satış
0.8127
Alış
0.8157
Düşük
0.7524
Yüksek
0.8200
Hacim
24
Günlük değişim
0.33%
Aylık değişim
-9.70%
6 aylık değişim
351.50%
Yıllık değişim
124.13%
21 Eylül, Pazar