QuotazioniSezioni
Valute / EVLVW
Tornare a Azioni

EVLVW: Evolv Technologies Holdings Inc - Warrant

0.8127 USD 0.0027 (0.33%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EVLVW ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.7524 e ad un massimo di 0.8200.

Segui le dinamiche di Evolv Technologies Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EVLVW News

Intervallo Giornaliero
0.7524 0.8200
Intervallo Annuale
0.1201 1.0800
Chiusura Precedente
0.8100
Apertura
0.7817
Bid
0.8127
Ask
0.8157
Minimo
0.7524
Massimo
0.8200
Volume
24
Variazione giornaliera
0.33%
Variazione Mensile
-9.70%
Variazione Semestrale
351.50%
Variazione Annuale
124.13%
21 settembre, domenica