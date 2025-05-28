Valute / EVLVW
EVLVW: Evolv Technologies Holdings Inc - Warrant
0.8127 USD 0.0027 (0.33%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EVLVW ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.7524 e ad un massimo di 0.8200.
Segui le dinamiche di Evolv Technologies Holdings Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
0.7524 0.8200
Intervallo Annuale
0.1201 1.0800
- Chiusura Precedente
- 0.8100
- Apertura
- 0.7817
- Bid
- 0.8127
- Ask
- 0.8157
- Minimo
- 0.7524
- Massimo
- 0.8200
- Volume
- 24
- Variazione giornaliera
- 0.33%
- Variazione Mensile
- -9.70%
- Variazione Semestrale
- 351.50%
- Variazione Annuale
- 124.13%
21 settembre, domenica