Курс EVLVW за сегодня изменился на -4.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.7200, а максимальная — 0.8700.

Следите за динамикой Evolv Technologies Holdings Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.