Валюты / EVLVW
EVLVW: Evolv Technologies Holdings Inc - Warrant
0.8180 USD 0.0350 (4.10%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVLVW за сегодня изменился на -4.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.7200, а максимальная — 0.8700.
Следите за динамикой Evolv Technologies Holdings Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
0.7200 0.8700
Годовой диапазон
0.1201 1.0800
- Предыдущее закрытие
- 0.8530
- Open
- 0.8000
- Bid
- 0.8180
- Ask
- 0.8210
- Low
- 0.7200
- High
- 0.8700
- Объем
- 102
- Дневное изменение
- -4.10%
- Месячное изменение
- -9.11%
- 6-месячное изменение
- 354.44%
- Годовое изменение
- 125.59%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.