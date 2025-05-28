Währungen / EVLVW
EVLVW: Evolv Technologies Holdings Inc - Warrant
0.8151 USD 0.0051 (0.63%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVLVW hat sich für heute um 0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.7524 bis zu einem Hoch von 0.8151 gehandelt.
Verfolgen Sie die Evolv Technologies Holdings Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
0.7524 0.8151
Jahresspanne
0.1201 1.0800
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.8100
- Eröffnung
- 0.7817
- Bid
- 0.8151
- Ask
- 0.8181
- Tief
- 0.7524
- Hoch
- 0.8151
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 0.63%
- Monatsänderung
- -9.43%
- 6-Monatsänderung
- 352.83%
- Jahresänderung
- 124.79%
