Währungen / EVLVW
EVLVW: Evolv Technologies Holdings Inc - Warrant

0.8151 USD 0.0051 (0.63%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EVLVW hat sich für heute um 0.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.7524 bis zu einem Hoch von 0.8151 gehandelt.

Verfolgen Sie die Evolv Technologies Holdings Inc - Warrant-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
0.7524 0.8151
Jahresspanne
0.1201 1.0800
Vorheriger Schlusskurs
0.8100
Eröffnung
0.7817
Bid
0.8151
Ask
0.8181
Tief
0.7524
Hoch
0.8151
Volumen
13
Tagesänderung
0.63%
Monatsänderung
-9.43%
6-Monatsänderung
352.83%
Jahresänderung
124.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K