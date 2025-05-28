CotationsSections
Devises / EVLVW
EVLVW: Evolv Technologies Holdings Inc - Warrant

0.8127 USD 0.0027 (0.33%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EVLVW a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.7524 et à un maximum de 0.8200.

Suivez la dynamique Evolv Technologies Holdings Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.7524 0.8200
Range Annuel
0.1201 1.0800
Clôture Précédente
0.8100
Ouverture
0.7817
Bid
0.8127
Ask
0.8157
Plus Bas
0.7524
Plus Haut
0.8200
Volume
24
Changement quotidien
0.33%
Changement Mensuel
-9.70%
Changement à 6 Mois
351.50%
Changement Annuel
124.13%
