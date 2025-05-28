Moedas / EVLVW
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EVLVW: Evolv Technologies Holdings Inc - Warrant
0.8500 USD 0.0900 (11.84%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EVLVW para hoje mudou para 11.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.7500 e o mais alto foi 0.8800.
Veja a dinâmica do par de moedas Evolv Technologies Holdings Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
0.7500 0.8800
Faixa anual
0.1201 1.0800
- Fechamento anterior
- 0.7600
- Open
- 0.7650
- Bid
- 0.8500
- Ask
- 0.8530
- Low
- 0.7500
- High
- 0.8800
- Volume
- 43
- Mudança diária
- 11.84%
- Mudança mensal
- -5.56%
- Mudança de 6 meses
- 372.22%
- Mudança anual
- 134.42%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh