Dövizler / EVGN
EVGN: Evogene Ltd
1.18 USD 0.04 (3.28%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EVGN fiyatı bugün -3.28% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.18 ve Yüksek fiyatı olarak 1.23 aralığında işlem gördü.
Evogene Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVGN haberleri
- Earnings call transcript: Evogene’s Q2 2025 results reveal significant cost cuts
- Evogene earnings missed by $0.24, revenue fell short of estimates
- Evogene partners with Tel Aviv University to develop metabolic disease treatments
- EverGen Infrastructure Corp. Announces Appointment of Maria O’Sullivan as Interim CFO
- Dow Gains 50 Points; US Small Business Optimism Index Rises In May - Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- US Stocks Mixed; JM Smucker Shares Plunge After Q4 Results - Baiya International Group (NASDAQ:BIYA), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Evogene Announces Completion of First-In-Class Foundation Model for Generative Molecule Design, Developed in Collaboration with Google Cloud
- Evogene stock target cut to $3.50, maintains buy at Lake Street
- Earnings call transcript: Evogene Reports Narrower Loss in Q1 2025
- Evogene earnings beat by $0.35, revenue fell short of estimates
- Evogene Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Evogene Stock Soars After ICL Deal To Acquire Lavie Bio, MicroBoost AI - Evogene (NASDAQ:EVGN)
- Evogene Ltd. (EVGN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
1.18 1.23
Yıllık aralık
0.95 3.19
- Önceki kapanış
- 1.22
- Açılış
- 1.22
- Satış
- 1.18
- Alış
- 1.48
- Düşük
- 1.18
- Yüksek
- 1.23
- Hacim
- 48
- Günlük değişim
- -3.28%
- Aylık değişim
- -5.60%
- 6 aylık değişim
- -6.35%
- Yıllık değişim
- -62.18%
21 Eylül, Pazar