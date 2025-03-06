Valute / EVGN
EVGN: Evogene Ltd
1.18 USD 0.04 (3.28%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EVGN ha avuto una variazione del -3.28% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.18 e ad un massimo di 1.23.
Segui le dinamiche di Evogene Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EVGN News
- Earnings call transcript: Evogene’s Q2 2025 results reveal significant cost cuts
- Evogene earnings missed by $0.24, revenue fell short of estimates
- Evogene partners with Tel Aviv University to develop metabolic disease treatments
- EverGen Infrastructure Corp. Announces Appointment of Maria O’Sullivan as Interim CFO
- Dow Gains 50 Points; US Small Business Optimism Index Rises In May - Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- US Stocks Mixed; JM Smucker Shares Plunge After Q4 Results - Baiya International Group (NASDAQ:BIYA), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Evogene Announces Completion of First-In-Class Foundation Model for Generative Molecule Design, Developed in Collaboration with Google Cloud
- Evogene stock target cut to $3.50, maintains buy at Lake Street
- Earnings call transcript: Evogene Reports Narrower Loss in Q1 2025
- Evogene earnings beat by $0.35, revenue fell short of estimates
- Evogene Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Evogene Stock Soars After ICL Deal To Acquire Lavie Bio, MicroBoost AI - Evogene (NASDAQ:EVGN)
- Evogene Ltd. (EVGN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
1.18 1.23
Intervallo Annuale
0.95 3.19
- Chiusura Precedente
- 1.22
- Apertura
- 1.22
- Bid
- 1.18
- Ask
- 1.48
- Minimo
- 1.18
- Massimo
- 1.23
- Volume
- 48
- Variazione giornaliera
- -3.28%
- Variazione Mensile
- -5.60%
- Variazione Semestrale
- -6.35%
- Variazione Annuale
- -62.18%
21 settembre, domenica