Währungen / EVGN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
EVGN: Evogene Ltd
1.18 USD 0.04 (3.28%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von EVGN hat sich für heute um -3.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.18 bis zu einem Hoch von 1.23 gehandelt.
Verfolgen Sie die Evogene Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVGN News
- Earnings call transcript: Evogene’s Q2 2025 results reveal significant cost cuts
- Evogene earnings missed by $0.24, revenue fell short of estimates
- Evogene partners with Tel Aviv University to develop metabolic disease treatments
- EverGen Infrastructure Corp. Announces Appointment of Maria O’Sullivan as Interim CFO
- Dow Gains 50 Points; US Small Business Optimism Index Rises In May - Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- US Stocks Mixed; JM Smucker Shares Plunge After Q4 Results - Baiya International Group (NASDAQ:BIYA), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Evogene Announces Completion of First-In-Class Foundation Model for Generative Molecule Design, Developed in Collaboration with Google Cloud
- Evogene stock target cut to $3.50, maintains buy at Lake Street
- Earnings call transcript: Evogene Reports Narrower Loss in Q1 2025
- Evogene earnings beat by $0.35, revenue fell short of estimates
- Evogene Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Evogene Stock Soars After ICL Deal To Acquire Lavie Bio, MicroBoost AI - Evogene (NASDAQ:EVGN)
- Evogene Ltd. (EVGN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
1.18 1.23
Jahresspanne
0.95 3.19
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.22
- Eröffnung
- 1.22
- Bid
- 1.18
- Ask
- 1.48
- Tief
- 1.18
- Hoch
- 1.23
- Volumen
- 41
- Tagesänderung
- -3.28%
- Monatsänderung
- -5.60%
- 6-Monatsänderung
- -6.35%
- Jahresänderung
- -62.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K