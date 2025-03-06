КотировкиРазделы
EVGN
EVGN: Evogene Ltd

1.20 USD 0.04 (3.23%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EVGN за сегодня изменился на -3.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.20, а максимальная — 1.22.

Следите за динамикой Evogene Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости EVGN

Дневной диапазон
1.20 1.22
Годовой диапазон
0.95 3.19
Предыдущее закрытие
1.24
Open
1.21
Bid
1.20
Ask
1.50
Low
1.20
High
1.22
Объем
22
Дневное изменение
-3.23%
Месячное изменение
-4.00%
6-месячное изменение
-4.76%
Годовое изменение
-61.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.