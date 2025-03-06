Валюты / EVGN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
EVGN: Evogene Ltd
1.20 USD 0.04 (3.23%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVGN за сегодня изменился на -3.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.20, а максимальная — 1.22.
Следите за динамикой Evogene Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости EVGN
- Earnings call transcript: Evogene’s Q2 2025 results reveal significant cost cuts
- Evogene earnings missed by $0.24, revenue fell short of estimates
- Evogene partners with Tel Aviv University to develop metabolic disease treatments
- EverGen Infrastructure Corp. Announces Appointment of Maria O’Sullivan as Interim CFO
- Dow Gains 50 Points; US Small Business Optimism Index Rises In May - Casey's General Stores (NASDAQ:CASY), Calavo Growers (NASDAQ:CVGW)
- US Stocks Mixed; JM Smucker Shares Plunge After Q4 Results - Baiya International Group (NASDAQ:BIYA), CARISMA Therapeutics (NASDAQ:CARM)
- Evogene Announces Completion of First-In-Class Foundation Model for Generative Molecule Design, Developed in Collaboration with Google Cloud
- Evogene stock target cut to $3.50, maintains buy at Lake Street
- Earnings call transcript: Evogene Reports Narrower Loss in Q1 2025
- Evogene earnings beat by $0.35, revenue fell short of estimates
- Evogene Reports First Quarter 2025 Financial Results
- Evogene Stock Soars After ICL Deal To Acquire Lavie Bio, MicroBoost AI - Evogene (NASDAQ:EVGN)
- Evogene Ltd. (EVGN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
1.20 1.22
Годовой диапазон
0.95 3.19
- Предыдущее закрытие
- 1.24
- Open
- 1.21
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Low
- 1.20
- High
- 1.22
- Объем
- 22
- Дневное изменение
- -3.23%
- Месячное изменение
- -4.00%
- 6-месячное изменение
- -4.76%
- Годовое изменение
- -61.54%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.