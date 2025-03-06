货币 / EVGN
EVGN: Evogene Ltd
1.21 USD 0.01 (0.83%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日EVGN汇率已更改0.83%。当日，交易品种以低点1.19和高点1.26进行交易。
关注Evogene Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
EVGN新闻
日范围
1.19 1.26
年范围
0.95 3.19
- 前一天收盘价
- 1.20
- 开盘价
- 1.20
- 卖价
- 1.21
- 买价
- 1.51
- 最低价
- 1.19
- 最高价
- 1.26
- 交易量
- 116
- 日变化
- 0.83%
- 月变化
- -3.20%
- 6个月变化
- -3.97%
- 年变化
- -61.22%
