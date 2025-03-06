通貨 / EVGN
EVGN: Evogene Ltd
1.22 USD 0.01 (0.83%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EVGNの今日の為替レートは、0.83%変化しました。日中、通貨は1あたり1.20の安値と1.24の高値で取引されました。
Evogene Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.20 1.24
1年のレンジ
0.95 3.19
- 以前の終値
- 1.21
- 始値
- 1.21
- 買値
- 1.22
- 買値
- 1.52
- 安値
- 1.20
- 高値
- 1.24
- 出来高
- 92
- 1日の変化
- 0.83%
- 1ヶ月の変化
- -2.40%
- 6ヶ月の変化
- -3.17%
- 1年の変化
- -60.90%
