Dövizler / EVC
EVC: Entravision Communications Corporation
2.50 USD 0.01 (0.40%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EVC fiyatı bugün -0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.47 ve Yüksek fiyatı olarak 2.51 aralığında işlem gördü.
Entravision Communications Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVC haberleri
- Entravision Communications: How EVC Could Add To Its Recent Gains (NYSE:EVC)
- Entravision amends credit agreement to accelerate debt reduction
- Townsquare Media: The Digital Transformation Continues (NYSE:TSQ)
- entravision communications announces executive changes and voting results
- Entravision: Invest Predominantly For Income As Shares Will Remain Rangebound (NYSE:EVC)
Günlük aralık
2.47 2.51
Yıllık aralık
1.59 2.73
- Önceki kapanış
- 2.51
- Açılış
- 2.50
- Satış
- 2.50
- Alış
- 2.80
- Düşük
- 2.47
- Yüksek
- 2.51
- Hacim
- 73
- Günlük değişim
- -0.40%
- Aylık değişim
- -1.19%
- 6 aylık değişim
- 17.37%
- Yıllık değişim
- 16.28%
21 Eylül, Pazar