Divisas / EVC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
EVC: Entravision Communications Corporation
2.44 USD 0.05 (2.01%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EVC de hoy ha cambiado un -2.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.44, mientras que el máximo ha alcanzado 2.53.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Entravision Communications Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVC News
- Entravision Communications: How EVC Could Add To Its Recent Gains (NYSE:EVC)
- Entravision amends credit agreement to accelerate debt reduction
- Townsquare Media: The Digital Transformation Continues (NYSE:TSQ)
- entravision communications announces executive changes and voting results
- Entravision: Invest Predominantly For Income As Shares Will Remain Rangebound (NYSE:EVC)
Rango diario
2.44 2.53
Rango anual
1.59 2.73
- Cierres anteriores
- 2.49
- Open
- 2.48
- Bid
- 2.44
- Ask
- 2.74
- Low
- 2.44
- High
- 2.53
- Volumen
- 157
- Cambio diario
- -2.01%
- Cambio mensual
- -3.56%
- Cambio a 6 meses
- 14.55%
- Cambio anual
- 13.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B