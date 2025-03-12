通貨 / EVC
EVC: Entravision Communications Corporation
2.51 USD 0.07 (2.87%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EVCの今日の為替レートは、2.87%変化しました。日中、通貨は1あたり2.43の安値と2.52の高値で取引されました。
Entravision Communications Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
EVC News
- Entravision Communications: How EVC Could Add To Its Recent Gains (NYSE:EVC)
- Entravision amends credit agreement to accelerate debt reduction
- Townsquare Media: The Digital Transformation Continues (NYSE:TSQ)
- entravision communications announces executive changes and voting results
- Entravision: Invest Predominantly For Income As Shares Will Remain Rangebound (NYSE:EVC)
1日のレンジ
2.43 2.52
1年のレンジ
1.59 2.73
- 以前の終値
- 2.44
- 始値
- 2.46
- 買値
- 2.51
- 買値
- 2.81
- 安値
- 2.43
- 高値
- 2.52
- 出来高
- 174
- 1日の変化
- 2.87%
- 1ヶ月の変化
- -0.79%
- 6ヶ月の変化
- 17.84%
- 1年の変化
- 16.74%
