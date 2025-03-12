Moedas / EVC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
EVC: Entravision Communications Corporation
2.51 USD 0.07 (2.87%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do EVC para hoje mudou para 2.87%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.43 e o mais alto foi 2.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Entravision Communications Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVC Notícias
- Entravision Communications: How EVC Could Add To Its Recent Gains (NYSE:EVC)
- Entravision amends credit agreement to accelerate debt reduction
- Townsquare Media: The Digital Transformation Continues (NYSE:TSQ)
- entravision communications announces executive changes and voting results
- Entravision: Invest Predominantly For Income As Shares Will Remain Rangebound (NYSE:EVC)
Faixa diária
2.43 2.51
Faixa anual
1.59 2.73
- Fechamento anterior
- 2.44
- Open
- 2.46
- Bid
- 2.51
- Ask
- 2.81
- Low
- 2.43
- High
- 2.51
- Volume
- 82
- Mudança diária
- 2.87%
- Mudança mensal
- -0.79%
- Mudança de 6 meses
- 17.84%
- Mudança anual
- 16.74%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh