EVC: Entravision Communications Corporation
2.50 USD 0.01 (0.40%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio EVC ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.47 e ad un massimo di 2.51.
Segui le dinamiche di Entravision Communications Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
EVC News
Intervallo Giornaliero
2.47 2.51
Intervallo Annuale
1.59 2.73
- Chiusura Precedente
- 2.51
- Apertura
- 2.50
- Bid
- 2.50
- Ask
- 2.80
- Minimo
- 2.47
- Massimo
- 2.51
- Volume
- 73
- Variazione giornaliera
- -0.40%
- Variazione Mensile
- -1.19%
- Variazione Semestrale
- 17.37%
- Variazione Annuale
- 16.28%
21 settembre, domenica