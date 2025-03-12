QuotazioniSezioni
EVC: Entravision Communications Corporation

2.50 USD 0.01 (0.40%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio EVC ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.47 e ad un massimo di 2.51.

Segui le dinamiche di Entravision Communications Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.47 2.51
Intervallo Annuale
1.59 2.73
Chiusura Precedente
2.51
Apertura
2.50
Bid
2.50
Ask
2.80
Minimo
2.47
Massimo
2.51
Volume
73
Variazione giornaliera
-0.40%
Variazione Mensile
-1.19%
Variazione Semestrale
17.37%
Variazione Annuale
16.28%
21 settembre, domenica