EVC: Entravision Communications Corporation

2.49 USD 0.09 (3.49%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс EVC за сегодня изменился на -3.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.45, а максимальная — 2.52.

Следите за динамикой Entravision Communications Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
2.45 2.52
Годовой диапазон
1.59 2.73
Предыдущее закрытие
2.58
Open
2.52
Bid
2.49
Ask
2.79
Low
2.45
High
2.52
Объем
167
Дневное изменение
-3.49%
Месячное изменение
-1.58%
6-месячное изменение
16.90%
Годовое изменение
15.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.