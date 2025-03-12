Валюты / EVC
EVC: Entravision Communications Corporation
2.49 USD 0.09 (3.49%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVC за сегодня изменился на -3.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.45, а максимальная — 2.52.
Следите за динамикой Entravision Communications Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
2.45 2.52
Годовой диапазон
1.59 2.73
- Предыдущее закрытие
- 2.58
- Open
- 2.52
- Bid
- 2.49
- Ask
- 2.79
- Low
- 2.45
- High
- 2.52
- Объем
- 167
- Дневное изменение
- -3.49%
- Месячное изменение
- -1.58%
- 6-месячное изменение
- 16.90%
- Годовое изменение
- 15.81%
