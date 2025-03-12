KurseKategorien
Währungen / EVC
EVC: Entravision Communications Corporation

2.50 USD 0.01 (0.40%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von EVC hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.49 bis zu einem Hoch von 2.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Entravision Communications Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

EVC News

Tagesspanne
2.49 2.50
Jahresspanne
1.59 2.73
Vorheriger Schlusskurs
2.51
Eröffnung
2.50
Bid
2.50
Ask
2.80
Tief
2.49
Hoch
2.50
Volumen
11
Tagesänderung
-0.40%
Monatsänderung
-1.19%
6-Monatsänderung
17.37%
Jahresänderung
16.28%
