Dövizler / EP-PC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EP-PC: El Paso Corporation Preferred Stock
49.2800 USD 0.0223 (0.05%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EP-PC fiyatı bugün 0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.2000 ve Yüksek fiyatı olarak 49.4000 aralığında işlem gördü.
El Paso Corporation Preferred Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
49.2000 49.4000
Yıllık aralık
45.4800 49.7800
- Önceki kapanış
- 49.2577
- Açılış
- 49.4000
- Satış
- 49.2800
- Alış
- 49.2830
- Düşük
- 49.2000
- Yüksek
- 49.4000
- Hacim
- 6
- Günlük değişim
- 0.05%
- Aylık değişim
- 0.06%
- 6 aylık değişim
- 0.44%
- Yıllık değişim
- 2.18%
21 Eylül, Pazar