EP-PC: El Paso Corporation Preferred Stock

49.2800 USD 0.0223 (0.05%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EP-PC fiyatı bugün 0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.2000 ve Yüksek fiyatı olarak 49.4000 aralığında işlem gördü.

El Paso Corporation Preferred Stock hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
49.2000 49.4000
Yıllık aralık
45.4800 49.7800
Önceki kapanış
49.2577
Açılış
49.4000
Satış
49.2800
Alış
49.2830
Düşük
49.2000
Yüksek
49.4000
Hacim
6
Günlük değişim
0.05%
Aylık değişim
0.06%
6 aylık değişim
0.44%
Yıllık değişim
2.18%
21 Eylül, Pazar